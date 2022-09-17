Военный конфликт в Украине ставит под угрозу мировой порядок, основанному на правилах.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, трансляция его выступления велась на сайте альянса.

«Не вызывает ни малейших сомнений, что этот конфликт больше, чем Украина. Весь миропорядок, построенный на правилах, подвергся нападению», — сказал Бауэр. При этом он добавил, что у России возникли с производством современного оружия для нужд т.н.»спецоперации» в Украине, что свидетельствует об эффективности западных санкций.

Другие угрозы, по мнению Бауэра, — наращивание военной мощи Китая и ассиметричные угрозы терроризма.