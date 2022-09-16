Предлагается создать зону безопасности на границе Азербайджана с Арменией.

C таким предложением на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией выступил председатель Комитета Зияфет Аскеров.

По его словам, люди, которые будут переселены на эти территории, должны жить комфортно:

“Мы предлагаем, чтобы на границе с Арменией была создана безопасная зона, и наши вынужденные переселенцы, которые будут туда переселены, чувствовали себя комфортно”.

З.Аскеров отметил, что Армения всегда прибегает к провокациям: “Пашинян в Брюсселе говорит одно, а по возвращении в свою страну, действует по-другому”.

Аскеров отметил, что хотя Азербайджан заявляет, что конфликт уже в прошлом, армии дано указание быть всегда наготове:

«Среди нас есть люди, которые разделяют скорбь армян, обвиняют Азербайджан во вторжении на территорию Армении. Разве может быть столько предательства? Невозможно поверить, что эти люди действительно являются гражданами Азербайджана. Мы отвечаем на провокации Армении. Еще раз говорю тем, кто переживает об этом, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Пусть наши внутренние враги не волнуются, у армян и без того много покровителей, они не нуждаются в том, чтобы азербайджанцы защищали их».