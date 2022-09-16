Исторически так сложилось, что если в конфликте одну сторону поддерживает Россия, то противной стороне обязательно помогут США, либо сделают все возможное, чтобы ослабить влияние России на данный процесс. Кажется, что в этой гонке за превосходством до финиша еще далеко.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг в телефонном разговоре с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что США готовы помочь Армении и Азербайджану урегулировать конфликт мирным путем. Об этом говорится в распространенном по итогам беседы письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Госсекретарь сказал, что дипломатия является единственным способом продвижения вперед, и отметил, что продолжит лично участвовать в этом [дипломатическом] процессе«, — отметил Прайс.

Наученный жизнью и умудренный опытом Азербайджан понимает, что ни о какой действительной помощи США в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта речи быть не может. За 30 лет никаких решительных мер с их стороны в этом вопросе принято не было. Конечно, Армения может извлечь определенную выгоду от «личного участия Блинкена в дипломатическом процессе», с учетом того, что в свое время, он принимал непосредственное участие в признании «геноцида» Байденом (еще во время избирательной кампании Байдена Блинкен встречался с ведущими армянскими лоббистами в Вашингтоне и обещал им от имени своего шефа, что их многолетние усилия по признанию «геноцида» будут вознаграждены. В 2019 году Сенат в пику президенту Трампу принял признававшую «геноцид» резолюцию).

Но в Ереване должны понимать, что не процветание Армении является главной целью присутствия США на Южном Кавказе. У США в регионе свои великодержавные интересы, прочем, как и у России. И это не просто политика двойных стандартов по отношению к игрокам. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что в этом регионе у США две задачи, и даже три — помешать сближению Турции с Москвой, помешать Москве контролировать регион, и в целом взять регион под свой контроль. Обеспечить любыми путями свое участие в процессах, протекающих здесь – вот главная цель США.

Ну, а если учесть, что Энтони Блинкен родился в чисто еврейской семье, то признание «геноцида» администрацией Байдена и его участие в этом вопросе продиктовано не столько моральными соображениями, сколько подготовкой к новым президентским выборам в Штатах. Так считают политологи-американисты, в частности Максим Сучков. Так что особо обольщаться армянам не стоит.

Напомним, что в тот момент Белый дом распространил через СМИ информацию, что Байден — давний и последовательный сторонник признания «геноцида» армян, посчитал своим моральным долгом исправить ошибку Барака Обамы, так и не решившегося на этот смелый шаг — это официальная версия.

Но в таком подходе был прагматизм. Едва Байден избрался, как сотрудники его команды и дипломаты из Госдепа провели две телефонные беседы с главными лоббистами армянской диаспоры. Байдену нужна была яркая, резонансная история, которая показала бы возвращение США в качестве морального лидера и главного апологета защиты демократических прав, особенно когда речь идет об исторически «угнетенных народах».

Однако истинная причина, толкнувшая Байдена на этот шаг — исключительно внутриполитическая. Американские армяне — одна из наиболее дисциплинированных групп избирателей в США, голоса которых ввиду их компактного проживания в ключевых районах крупных штатов необходимы любому кандидату на партийных праймериз. Да и взносы богатых доноров армянского происхождения — ценный актив в президентской гонке. Реверанс в сторону американских армян по главному для них вопросу призван навсегда застолбить эту группу избирателей за демократами, писали в американских СМИ.

В США, согласно армянским источникам, проживает около 1.5 млн армян, в то время как данные последней переписи населения насчитывают менее 500,000 человек. В Калифорнии, где армянское население превышает 1 млн человек, в рамках переписи учтены менее 250,000 человек.

Между тем на втором месте после прагматизма стоит версия о том, что в США рассчитывали немного и на то, что признание «геноцида» армян подорвет авторитет Реджепа Тайипа Эрдогана в тот момент, когда Турция начала высоко поднимать голову, и помешает сближению Турции с Москвой. Но министр иностранных дел Турции Мевлет Чавушоглу назвал решение Байдена «основанным на чистом популизме». Ведь само признание не влечет для Турции никаких юридических последствий.

Не сложно объяснить и «личное участие Блинкена в дипломатическом процессе». Послужной список Блинкена показывает, насколько США заинтересованы в регионе Южного Кавказа.

При администрации Билла Клинтона (1994-2001) Блинкен работал в аппарате Совета нацбезопасности США: был специальным помощником президента по внешнеполитическим вопросам, старшим директором по европейским делам, затем — по стратегическому планированию, главным внешнеполитическим спичрайтером президента.

В начале 2000-х гг. входил в руководство Центра стратегических и международных исследований. В 2002-2008 гг. руководил аппаратом демократической фракции комитета Сената США по международным отношениям. В этот период членом этого комитета был Барак Обама, а председателем — Джозеф Байден. Когда в 2009 году Барак Обама стал президентом, а Джозеф Байден — вице-президентом, Блинкен занял пост советника вице-президента по национальной безопасности, а в 2013 г. стал заместителем советника по нацбезопасности главы государства.

Тогда Байден так охарактеризовал своего помощника: «Блинкен может делать любую работу. Тони Блинкен — суперзвезда, и это не преувеличение».

В 2015-2017 годах Блинкен был заместителем государственного секретаря Джона Керри. Все эти годы он принимал непосредственное участие в выработке важнейших внешнеполитических решений администрации Обамы. 23 ноября 2020 года Джозеф Байден выдвинул Энтони Блинкена на пост госсекретаря в своей администрации. 26 января 2021 году его кандидатуру одобрил Сенат Конгресса США. Американские политологи называют Блинкена сторонником активной внешней политики.

Издание Wall Street Journal приводит его слова: «Если вы не в игре, у вас будут проблемы. Если вы не влияете на события изнутри, с вами не будут считаться».

То есть, США отдали Южный Кавказ под курацию лучшего своего солдата, потому что игра стоит свеч, и направлена она против двух крупных игроков России и Турции, а также против Ирана.

Еще в 2016 году Блинкен критично отзывался о политике президента Владимира Путина и выступал за усиление антироссийских санкций. Именно он призывает активизировать участие США в переговорном процессе по «Нагорному Карабаху», предоставить Армении «помощь в области безопасности» и пересмотреть помощь в сфере безопасности Азербайджану.

Выступая на Конференции по разоружению в Женеве 22 февраля 2021 года Блинкен сказал: «Мы будем работать с Россией там, где это способствует продвижению наших интересов, и одна из таких сфер — это вопрос стратегической стабильности, что было продемонстрировано при продлении нового ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений)«.

На вебинаре же на тему «Укрепление трансатлантических связей» в Брюсселе 23 марта 2021 года Блинкен заявил: «Мы будем жестко реагировать на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам и партнерам. Там, где это возможно, Соединенные Штаты также будут искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих интересам США«.

Говоря о внешней политике США, Блинкен сделал ударение на следующем: «Американское лидерство необходимо во всем мире, и мы предоставим его, потому что мир с гораздо большей вероятностью решит проблемы и встретит вызовы, когда там будут Соединенные Штаты» (во время приветственного выступления в Госдепартаменте 27 января 2021 г.).

Рамелла Ибрагимхалилова