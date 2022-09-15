США расширили санкции против России. Новые американские санкции против РФ затрагивают 44 физических лица, в том числе граждан России и Украины, а также 32 юридических лица, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Управления по контролю за иностранными активами США.

В частности, США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Львовой-Беловой, главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и его родственников. Кроме чеченского лидера, под рестрикции попали его дочери Табарик, Айшат и Хадижат (Карина), а также супруга Медни. Их внесли в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), что означает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

Также под санкции попали глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, помощник президента РФ Максим Орешкин.