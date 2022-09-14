Мы с большим беспокойством наблюдаем за событиями, происходящими по соседству.

С данным заявлением на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, .

Гарибашвили указал на то, что Азербайджан и Армения являются дружественными странами для Грузии, и выразил надежду, что стороны вскоре вернутся к диалогу.

Он добавил, что происходящее может еще больше ухудшить атмосферу безопасности в регионе, что должно вызвать всеобщую обеспокоенность.

Премьер-министр отметил, что при его личном посредничестве между Азербайджаном и Арменией была достигнута договоренность об обмене карт заминированных территорий на армянских военнопленных, и выразил надежду, что стороны вскоре сядут за стол переговоров и положат конец конфликту.