Выступление в парламенте премьер-министра Армении Никола Пашиняна по степени «оторванности» от реалий превзошло его же спич на ВЭФе. Так, глава правительства Армении на полном серьезе уверял, якобы «у Армении есть экономические успехи, эта провокация преследует также цель сломать экономическую динамику РА, поскольку это не только цифры, но и возможность развиваться». Согласно еще одному его перлу, Азербайджан, оказывается, «опасается усиления армянской армии».

Столь же оригинально премьер-министр Армении обрисовал и ситуацию на переговорах. Дескать, «в ходе последней брюссельской встречи выяснилось, что Азербайджан отказывается вести мирные переговоры на основе предложенных Арменией принципов». Кроме того, Азербайджан, к вящему ужасу Пашиняна, требует признать «Арцах» в составе Азербайджана. Затем, перейдя к конкретике, Пашинян возвестил: «Мы не будем предоставлять какой-либо коридор по территории Армении, но мы принимаем и даже заинтересованы в открытии дорог, в том числе и по территории Армении». Без тени смущения попытался приписать Азербайджану территориальные претензии к Армении: «Одним из принципов, предложенных Азербайджаном, было признание территориальной целостности друг друга. Здесь возникает необходимость уточнения. Что имеется в виду под территориальной целостностью? Имеет ли Азербайджан в виду также те территории Армении, которые в результате майских событий 2021 года или во время Первой карабахской войны были оккупированы Азербайджаном? Этот вопрос не получает однозначного ответа Азербайджана». По мнению Пашиняна, «Азербайджан заявляет, что не имеет территориальных претензий к Армении, но когда речь заходит о демаркации и делимитации, то становится очевидным, что Азербайджан готовится в контексте процессов делимитации и демаркации поднять некоторые вопросы о, якобы, незаконно переданных Армении территориях».

И, наконец, Никол Пашинян обозначил и дальнейший политический курс Еревана: «Очевидно, что после 44-дневной войны мы потерпели тяжелые потери, но не сломились. Более того, в условиях тогдашней морально-психологической атмосферы, трехстороннее заявление было представлено в негативном свете. Однако, в этом заявлении есть 3 важных институциональных констатации. Во-первых, это фиксирования субъекта Нагорного Карабаха, вопреки заявлениям Азербайджана. Имеется действующий документ, в котором говорится, что есть Нагорный Карабах на определенной территории, есть российские миротворцы вдоль линии соприкосновения, задача которых обеспечить безопасность людей, проживающих в пределах этой линии соприкосновения, и есть Лачинский коридор, по которому обеспечивается передвижение людей и перевозка грузов».

А теперь подведём итоги и попытаемся суммировать заявления Пашиняна.

Можно, конечно, посоветовать «шашлычному варчапету» пригласить пару толковых экономистов, чтобы они ему объяснили, каковы у Армении реальные шансы на «экономические успехи» без нормализации отношений с Азербайджаном. Точно так же нелишне пригласить и думающих военных экспертов, которые доведут до сведения Никола Воваевича, каковы у него реальные шансы «усилить армянскую армию» настолько, чтобы в Баку этого «опасались». С учетом того, что в Азербайджане развитие армии не стоит на месте.

Но на самом деле все серьёзнее. И опаснее. Ночные бои на границе не оставили в этом сомнений.

И теперь в ходе своего спича в парламенте, во-первых, премьер-министр Армении еще раз подтвердил, что Ереван намерен и дальше отказываться исполнять собственные письменные обязательства, выискивать в том же Трехстороннем заявлении несуществующее «фиксирование субъекта Нагорного Карабаха» и не видеть там же прямых обязательств вывести вооружённые формирования из Карабаха и открыть Зангезурский коридор. Но при этом здесь рассчитывают получить право на транзит по территории Азербайджана.

Во-вторых, Армения не намерена возвращать Азербайджану незаконно захваченные территории вдоль государственной границы.

В-третьих, Ереван по-прежнему не намерен признавать территориальную целостность Азербайджана и отказываться от претензий на Карабах.

А в-четвёртых, и «в-главных», как показывают откровения Пашиняна в стиле «Азербайджан отказывается вести мирные переговоры на основе предложенных Арменией принципов», Ереван продолжает торпедировать переговорный процесс и пытается продвинуть собственную «повестку дня». Вряд ли здесь забыли, что проиграли войну. Армения не просто пытается навязать свои «хотелки» в ходе переговоров, но и не теряет надежд на «силовую модерацию». В Ереване всерьёз рассчитывают сделать Азербайджан более «сговорчивым» при помощи военного шантажа.

Возможно, конечно, что на Баграмяна, 26 просто еще не успели проанализировать итоги нынешних боев. Но точно так же в Ереване «не оценили» и апрельские бои 2016 года, что и привело к 44-дневной войне. А значит, есть серьёзный риск, что нынешняя безответственная политика Еревана будет продолжена.

А это уже ставит все миролюбивые силы региона перед непростым выбором. Очевидно, что необходимы новые, более действенные и более жесткие меры по принуждению Армении к миру. Которые надо разрабатывать и реализовывать «в поле» уже сейчас. Потому что завтра, похоже, наступило в ночь на сегодня.

Нурани, обозреватель