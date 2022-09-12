Элитные подразделения из Чеченской Республики во главе с Адамом Делимхановым после предоставленного отдыха вернулись в зону специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Накануне Кадыров стал первым из крупных политических фигур России, кто подробно прокомментировал ситуацию сложившуюся в Харьковской области.

«Если сегодня-завтра не будет сделано изменений в стратегии специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны, руководство страны, чтобы разрешить ситуацию…», — заявлял он накануне.