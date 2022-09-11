Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией.

«На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их (России) стороны, чтобы быть конструктивными», — ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN. «Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы», — добавил Зеленский.

Президент также дал положительный ответ на вопрос, будет ли он «сражаться до конца». «Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск — пустая бумажка», — сказал Зеленский, имея в виду Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, которые Киев не выполнил.

Он добавил, что договор между двумя странами может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной.

При этом он сказал, что чем дольше будет откладываться переговорный процесс, тем сложнее сторонам будет договориться.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры с Украиной могут идти лишь о том, как будут выполняться условия Москвы для прекращения «специальной военной операции».