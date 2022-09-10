Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении объявил, что ВСУ по состоянию на сегодняшний вечер освободили около 2000 квадратных километров украинской территории.

«Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. К настоящему времени в рамках активных действий с начала сентября освобождено уже около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет — показывает спину», — сказал украинский лидер.

Об освобождении первой тысячи кв. км Зеленский сообщил вчера.