Совместный координационный центр разрешил выход в субботу из портов Украины шести судам с продовольствием в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщает ООН.

Суда «Princess Amhan» (с пшеницей), «Lady Sham» (с семенами подсолнечника) направятся в Италию. Судно Briza с кукурузой отправится в Грецию, судно «Magnolia» с подсолнечным маслом — в Турцию.

Кроме того, сухогруз «Eaubonne» доставит в Испанию кукурузу, пшеницу и ячмень. Судно «Kan 2», груженное кукурузой и ячменем, возьмет курс на Ливию.