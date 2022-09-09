Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) придаёт важное значение вопросам экологии и охраны окружающей среды, рассматривая их как один из ключевых элементов устойчивого развития. В принятых ШОС учредительных документах — Шанхайской декларации (2001 г.) и Хартии (2002 г.) — одной из главных целей сотрудничества обозначено именно взаимодействие в экологической сфере.

Следует отметить, что природоохранная тематика в прямой увязке с вопросами безопасности и устойчивого развития ШОС стала включаться во все итоговые документы Организации. Например, в Договоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС от 16 августа 2007 г. отдельной статьей закреплено, что стороны развивают сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, рационального природопользования, принимают необходимые меры по разработке и реализации специальных программ и проектов в этих сферах.

На современном этапе деятельность ШОС в природоохранной сфере осуществляется в рамках Концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды, принятой в 2005 г. на саммите в городе Циндао (КНР). Она стала первым рамочным документом, направленным на практическое взаимодействие в этой области. Её главной целью обозначено достижение «всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности посредством сохранения экологического баланса, обеспечения благоприятной экологии и экологического развития экономики». Работа над документом была инициирована узбекской стороной. После принятия Концепции был одобрен План мероприятий по её реализации.

Для осуществления практической работы по продвижению обозначенной повестки при поддержке правительства Китая в 2014 г. был создан Центр сотрудничества в области охраны окружающей среды ШОС. В 2019 году принята специальная Программа развития экологического благополучия городов ШОС, которая нацелена на предотвращение загрязнения окружающей среды, адаптацию и смягчение последствий изменений климата, обеспечение экологической безопасности мегаполисов, управление отходами и др. На постоянной основе начали функционировать такие рабочие механизмы, как Совещание руководителей профильных ведомств, а также Экспертная рабочая группа по вопросам охраны окружающей.

В целях продвижения природоохранной повестки страны-члены ШОС на постоянной основе инициируют новые мероприятия. В частности, Китай продвигает разработку Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, создание Института экологического развития, Платформы по обмену информацией и базы экологических инноваций ШОС. Казахстан выступает за составление Реестра экологических проблем стран-членов организации, разработку Экосистемной цифровой карты ШОС, Программы по фитолесомелиорации осушённого дна Аральского моря и развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма. Таджикистан призывает поддержать создание Международного фонда защиты ледников, Узбекистан — Программу «Зелёный пояс» ШОС и комплексное решение экологических проблем Аральского региона (в рамках резолюции ГА ООН). Индия предлагает создать рабочую группу по инновациям и стартапам-экосистемы.

Страны-члены ШОС намерены налаживать активный диалог с международными институтами с целью реализации совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды и внедрения экологически чистых технологий, повышения удельного веса «зелёной» экономики.

Таким образом, исходя из актуальности вопроса, тема экологии и охраны окружающей среды по праву занимает важное место в повестке предстоящего в Самарканде саммита ШОС.

Начальник отдела Международного института Центральной Азии Ш. Файзиев,

Главный научный сотрудник МИЦА Н. Хасанов