Украинские военные смогли освободить от российских войск более тысячи квадратных километров с начала сентября.

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории», — рассказал президент.

Он подчеркнул, что благодарен всем военным, которые обеспечили контрнаступление.

«Спасибо армии, разведчикам, спецслужбам за каждый украинский флаг, который установили за последние дни», — заявил Зеленский.