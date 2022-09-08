С начала полномасштабного вторжения России в Украину военные РФ в Херсонской области похитили 613 человек. Об этом «Общественному» сообщила главный специалист по вопросам информационной политики Херсонской областной прокуратуры Анастасия Весиловская.

По ее словам, в настоящее время следствию известно об освобождении 346 человек, 248 – находятся в российском плену.

«Среди похищенных людей – мэры городов, сельские, поселковые председатели и их заместители, старосты сел, секретари советов, депутаты областного и местных советов, правоохранители, священнослужители и другие граждане», – рассказала Весиловская.

Также она сообщила, что эти цифры не окончательные, правоохранители продолжают устанавливать количество похищенных лиц, а также их данные.

«Сообщения о таких фактах принимаются от близких родственников пропавшего или от других лиц, которым известно об исчезновении человека, следующими способами: направление такой информации по электронной почте или звонок на горячую линию», – сказала специалист.