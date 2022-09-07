Одна из башен Кремля отправляет Рубена Варданяна в Карабах. Одновременно в Ереване высаживается десант политтехнологов и медиадиверсантов из этой страны (информация об этом недавно просочилась; наши источники перепроверили через свои каналы, и она была подтверждена).

С другой стороны, Вашингтон начинает проводить для команды Пашиняна «тренинги». По какой теме — сомневаться не приходится.

Идёт тихая схватка за Армению.

Необъявленная, но очевидная цель Белокаменной — свергнуть Никола Пашиняна и сорвать мирный договор. С приближением фактора 2025 года нормализация отношений между Баку и Ереваном кое-кому сейчас совершенно не нужна. Конец конфликта означает мир в регионе и вместе с ним также конец почти двухвекового присутствия! Единственное, что ее держит в регионе, это «угроза нового геноцида», «расчленение», «отуречивание» — то есть, весь набор булшита, который определенная часть российских политтехнологов по-прежнему культивирует в армянском обществе. Мир между Арменией и Азербайджаном (а также с Турцией) означает крах всех этих horror-постулатов и сход на нет самой необходимости присутствия державы на Южном Кавказе.

С другой стороны (и об этом мало кто пока говорит), мирный договор де-юре заменит собой трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года вместе с его пунктом о РМК. Пять принципов, которые лягут в основу мирного соглашения, включают все те элементы из трехстороннего соглашения, которые нужны Азербайджану (в частности, делимитация и коммуникации), и, самое главное, оставляют в стороне всё то, что ему не хотелось бы закреплять ни в каком новом документе, в частности, вопросы, касающиеся Карабаха, и темы РМК.

Таким образом, с подписанием мирного соглашения между Ереваном и Баку РМК потеряет свою актуальность, и в 2025 году миротворцам скажут голосом мальчика из фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход запрещён»: «А чего это вы здесь делаете? Кино-то уже закончилось! Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение. Нижайше просим вас на выход».

В последний день августа в Брюсселе прошли очень тяжелые для Пашиняна переговоры, в чем он сам признался. Ему не только не удалось реанимировать вопрос Карабаха, но и убедить Шарля Мишеля хоть как-то, пусть даже вскользь, упомянуть в своем заявлении Карабах и Минскую группу. Эти вопросы слетели с армяно-азербайджанской повестки, их там уже нет. Помимо этой неудачи, Пашиняну не удалось также превратить переговорный процесс в долгоиграющую пластинку по образцу того, что было при сопредседателях. Отныне у всего будет свой дэдлайн и строгий график.

Золотоглавая всё это видит, и видит также то, как она полностью теряет монополию на посредничество. В ноябре месяце в том же Брюсселе пройдет не только новая, теперь уже пятая по счету трехсторонняя встреча в формате Алиев-Мишель-Пашинян, но, к ужасу Первопрестольной, также встреча комиссии по делимитации — чуть ли не последнего вопроса, в котором она чувствовала себя в качестве прима-посредника. Теперь и это уплывает из рук.

Мало того, что Баку удалось филигранно столкнуть между собой в жесткой конкуренции два государства в вопросе приараксинских коридоров (по северному и южному берегам реки Араз), так теперь Третьему Риму придётся еще и с Брюсселем биться за контроль над посреднической площадкой.

Всё это объясняет, почему уже на следующий день после августовской встречи в Брюсселе было опубликовано видеообращение Рубена Варданяна, которое, не исключаем, было записано заранее и держалось для часа «икс».

Понимает и видит всё это и команда Пашиняна, которая начинает немного подыгрывать Первопрестольной. Сегодняшнее заявление Арарата Мирзояна о том, что ответ Еревана направлен [почему-то не Шарлю Мишелю, а] сопредседателям Минской группы ОБСЕ, и в нем по-прежнему поднимается тема прав и безопасности армянского населения региона, не имеющего к Армении никакого отношения, служит тому подтверждением. Зачем возвращаться к навеки закрытым вопросам — отпетой заупокойной молитвой Минской группе ОБСЕ и теме Карабаха?!

Альтернативы мирному соглашению нет, как и возврата к прошлому. Миацум канул в Лету. Армяне могут жить на карабахской земле либо в статусе граждан Азербайджана, либо же не жить здесь вовсе, а искать для себя лучшую страну. Это единственный выбор, который у них имеется. И это касается только их, Армении это не касается, если, конечно, она не желает предоставить им жильё. Например, в бывших азербайджанских селах Армении, коих в этой стране осталось сотни!

Армения бессильна отменить эту неизбежность и изменить русло истории. Выгода ее заключается в скорейшем понимании этого, чем она не только приблизит в регион долгожданный мир и избавит себя от надуманных и накрученных фобий, но и даст своей угасающей независимости второй шанс. Иначе, без понимания этой неизбежности и, соответственно, без мира с Турцией и Азербайджаном шанса сохранить свою независимость и не быть поглощенной у нее нет.

А Рубену мы скажем так: твое пребывание в Карабахе еще более временное, чем пребывание РМК. Просто знай.

Зухраб Дадашов