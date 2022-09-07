Спецпредставитель США на переговорах по Кавказу, посол Филип Рикер посетит на этой неделе страны Южного Кавказа.

Об этом на брифинге сообщил замглавы пресс-службы госдепа Ведант Патель.

«Мы надеемся, что визиты в регион будут носить регулярный характер. Он отбудет сегодня вечером, и в рамках визита посетит Армению, Грузию и Азербайджан.

Он проведет встречи с высокопоставленными лицами этих трех стран для обсуждения ключевых проблем региона, а также возможностей оказания содействия и прямого вовлечения для конструктивного решения спорных вопросов и регионального сотрудничества», — отметил Патель.