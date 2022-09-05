Реалии меняются всегда, но не всегда характер перемен вселяет оптимизм, как того желает сообщество. Характер изменений трудно поддается моделированию и программированию, когда начинается доминирование негативных тенденций. Кризисы, как правило, быстро набирают ход, наводя страхи на людей. В преодолении тревожного становятся важными коллективные усилия и согласованные действия и, конечно же, прорывные инициативы успешных политиков и лидеров. Не зря ведь замечено, что для триумфа зла достаточно, чтобы способные люди бездействовали.

Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева на 48-м Международном форуме в итальянском городе Черноббио стало резонансным событием международной жизни. Приглашение со стороны мозгового центра «Европейский дом — Амброзетти» следует рассматривать в контексте поиска алгоритмов на сложные вопросы.

На мероприятии присутствовали сливки мировой интеллектуальной элиты, и представительную аудиторию интересовал взгляд азербайджанского лидера «на мир, Европу и Италию».

По главной теме форума касательно «сценариев настоящего и будущего для конкурентных стратегий» всем было важно услышать политика высокого уровня, который без малого два десятилетия приятно удивляет мир рациональным потенциалом реализуемых инициатив. В авторстве Ильхама Алиева они традиционно обеспечивают мультипликативный эффект, от чего выигрывает не только Баку, но и его партнеры.

Италия — ключевой игрок не только европейской, но и мировой гонки, страна самобытная во всех смыслах. Не с чужих слов ее элита знает о потенциале лидера Азербайджана, который играет функциональную роль в энергообеспечении Старого континента.

От близкого соприкосновения с Азербайджаном влиятельная Италия только выигрывает, получая мощные импульсы для развития многоотраслевых связей двух стран. Фактор Ильхама Алиева заслуженно воспринимается в качестве драйвера и наднациональных отношений.

Без преувеличения и пафоса выступление азербайджанского президента на форуме стало центральным элементом события, потому что его взгляды на роль своей страны в обеспечении энергетической безопасности воспроизвели спектральный эффект.

Европа и вместе с ней остальной мир, будучи охваченными беспокойством за судьбы грядущего на фоне военно-политического кризиса на востоке Старого континента, не могут себе позволить откреститься от поиска алгоритмов разблокирования. Забота об энергетической безопасности как играла роль гаранта стабильности, таковой она останется и в будущем.

Вообще, интерес к персоне Ильхама Алиева в Италии впечатляет своим масштабом, подтверждая высокое реноме популярности азербайджанского лидера. Его воспринимаю не иначе, как дееспособного деятеля, способного раскрывать семантику трудных, а порой и запутанных проблем.

Это нашло свое отражение и в беседе азербайджанского президента с корреспондентом популярной итальянской газеты İl Sole 24 Ore, где были затронуты чувствительные мотивы экономических и судьбоносных геополитических перипетий.

Сравнительно небольшой в масштабах мира Южный Кавказ на протяжении трех десятилетий по вине Армении был закован в тиски военно-политических дилемм. Баку неустанно работал над нейтрализацией рисков, поиском путей выхода из непростой ситуации, делая ставку на мирные инициативы. Перед лицом очевидных попыток Еревана устроить региональный погром просматривались контуры зловещего плана переподчинить больному нраву региональный порядок.

Если бы не настойчивость Баку в деле воссоздания инфраструктуры многовекторной интеграции, регион так и остался бы закованным в бездействие. На виду у сообщества Армения угрожающе наращивала милитаристский потенциал, угрожая будущему. То был вызов не только одному Азербайджану, но и сообществу.

Гений Гейдара Алиева и его политического преемника позволил покончить с серьезнейшим фактором дестабилизации, положил конец зловредной практике страны-оккупанта превратить эскалацию в перманентный фактор.

Неординарность и сила философии Ильхама Алиева в том, что она на протяжении почти двух десятилетий успешно преодолевала объемный груз триединой задачи, выводя универсальный знаменатель. Ответом на все вызовы и риски должен был стать осмысленный подход к диалогу, полезное взаимодействие и коллективное накопление миротворческого потенциала.

В выборе между миром и противостоянием Ильхам Алиев всегда конкретен и настойчив, о чем он и поведал итальянской газете. Слова президента «мы нуждаемся в мире» говорят сами за себя, и они одинаково актуальны в контексте всех проблем современности.

Символично, что в интервью президент Алиев подчеркивал, насколько важны в международных отношениях сбалансированные подходы и следование нормам международного права. Они одинаково жизненны для всех случаев. «Мы справедливо и искренне общаемся со всеми соседями и никогда не нарушаем данного слова. Если говорим о чем-то, то соседи уверены, что мы сделаем это. Наши слова не расходятся с делом», — сказал азербайджанский лидер, напомнив, что в диалоге важно умение выслушивать спаррингов, находить точки соприкосновения, будучи нацеленным на компромисс.

Дружить надо уметь, и это, как показывает опыт, не такая уж простая наука. В выстраивании парадигм долгосрочного взаимодействия важны не столько коммерческие расчеты, сколько нравственные мотивы, которые облагораживают среду, воссоздают благоприятные условия для взаимопонимания.

Азербайджано-итальянские отношения подтверждают, насколько актуально в выстраивании отношений применение средств умной и мягкой силы. Природу двусторонних отношений можно интерпретировать по-разному. Говоря о роли энергетического коридора протяженностью 3500 километров, соединившего две страны, президент Алиев напомнил, что помимо экономического сегмента, «есть образование, культура и ряд других сфер», которые подтверждают и укрепляют дух стратегического партнерства.

Перемены, происходящие ныне в мире, больше настораживают, нежели успокаивают, и тому причиной нежелание некоторых сил опираться на опыт прошлого, извлекать из него уроки. Сегодняшняя благоприятная атмосфера Южного Кавказа, которая привлекает к себе внимание ведущих политических сил, есть следствие многолетних и настойчивых действий официального Баку. Прислушиваясь к голосу внешней среды, Азербайджан тщательно взвешивал каждый свой шаг.

Однако ключевым фактором для наступательных действий оставался собственный взгляд на положение, где требовались только рациональные подходы.

Находиться на пересечении важных коридоров притягательно и выгодно, но выгодное месторасположение только тогда оправдывает ожидания, когда актор проводит в жизнь деликатный курс. Неоднократно случалось, когда очевидные преимущества играли злую шутку со странами, неверно соизмерявшими свои возможности с параметрами внешней среды.

Азербайджан находится на высоте положения, благодаря прозорливой политике, что является выбором президента Ильхама Алиева. Будучи тонким созидателем и управленцем, он продолжает мыслить и руководствоваться глобальными категориями, и, как результат, искусно пополняет багаж приобретений своей страны.

Касательно глобального положения азербайджанский лидер тонко заметил, что мир более не станет таким, каким он был до февраля нынешнего года. Стоит вспомнить, что после тектонических 90-х, мир также круто изменился, и более не повторил композицию относительно умеренной части отшумевшего века.

Это в порядке вещей, когда человечество, идя методом проб и ошибок, надеется на благоприятный исход, допускает непростительные фолы, наивно полагая, что издержки удастся компенсировать. Это не всегда получается.

Во избежание нежелательного, требуется власть интеллекта. Она всегда востребована, и дает неизменный результат, как в случае с опытом Азербайджана, который успешно справляется с проблемой политического обезвоживания у себя, в регионе и на международной арене. Это и есть искусство возможного в действии.

Тофик Аббасов