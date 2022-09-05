Новоназначенный посол Великобритании Фергюс Олд опубликовал видео на азербайджанском языке.

«Отношения между Азербайджаном и Великобританией находятся на хорошем уровне, но совместными усилиями можно добиться еще большего», — говорит посол.

Он отметил, что уже год изучает азербайджанский язык, а прошлой зимой провел 6 недель в Гяндже.

«До конца 2023 года я хочу посетить каждый регион Азербайджана, чтобы воочию увидеть их удивительное разнообразие», — сказал посол, добавив, что уже побывал в ряде регионов страны.