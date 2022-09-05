Новоназначенный посол Великобритании Фергюс Олд опубликовал видео на азербайджанском языке.
«Отношения между Азербайджаном и Великобританией находятся на хорошем уровне, но совместными усилиями можно добиться еще большего», — говорит посол.
Он отметил, что уже год изучает азербайджанский язык, а прошлой зимой провел 6 недель в Гяндже.
«До конца 2023 года я хочу посетить каждый регион Азербайджана, чтобы воочию увидеть их удивительное разнообразие», — сказал посол, добавив, что уже побывал в ряде регионов страны.
Gəlin tanış olaq. Sizə özüm haqqında bir az məlumat verim. pic.twitter.com/419s5FuITW
— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) September 5, 2022
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