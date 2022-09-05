Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину назвал виновных в остановке газопровода «Северный поток». Он возложил ответственность на европейских политиков, которые принимали решения о санкциях.

По словам пресс-секретаря российского президента, именно эти «горе-политики заставляют своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию».

Песков также подчеркнул, что европейцы сами отказываются от надлежащего сервисного обслуживания оборудования, которое принадлежит «Газпрому». Он заметил, что с похолоданием ситуация станет еще хуже.