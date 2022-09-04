3 сентября около полудня в горной местности в районе села Ахахдере Загатальского района возник пожар. Пожар был потушен сотрудниками МВД, МЭПР, РОВД, а также местными жителями, которые были задействованы на месте, не допустив распространения огня на обширную территорию, сообщили из Шекинской региональной группы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

В результате предпринятых сотрудниками полиции мероприятий установлено, что поджог совершил житель района Абдулла Гурбанов. В ходе следствия было установлено, что он развел костер для заварки чая. Угли от костра распространились вокруг и вызвали пожар.

По факту ведется расследование.