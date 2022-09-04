Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявил, что администрация президента России взяла под контроль рассмотрение вопроса перевода на русский язык сборника хадисов, ранее признанного экстремистским. Видеообращение муфтия опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Отмечается, что такое решение принято Кремлем после обращений ряда религиозных деятелей в связи с тем, что Минюст России включил один из шести основных сборников исламского предания суннитов «Сахих аль-Бухари» в перечень экстремистских материалов.

Данное решение также прокомментировал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. «Безусловно, даже гипотетический запрет ключевых для мусульман текстов надо брать на особый контроль. И решающее слово в таких вопросах должно быть за отечественными богословами», — подчеркнул председатель духовного управления Татарстана.

В свою очередь, Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, сотрудникам администрации и компетентных органов «за уважительное отношение к каноническим трудам авторитетных мусульманских ученых». «Нет никаких сомнений, что Россия — великая страна, где чтут и охраняют традиции всех народов и вероисповеданий!», — отметил глава Чечни.