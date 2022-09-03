Вчера (2 сентября) температура воздуха в Баку была на 7 градусов выше климатической нормы, говорится в сводке данных Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 38-40°, в Нахчыванской АР — 39-41°, в Шаруре — 42°, в горных районах — 29-32°, в низменных районах — 36-40°, в Гаджигабуле — 41°.

Туман наблюдался в Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, ограничение видимости составило 50-150 метров.