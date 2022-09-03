Комитет Конгресса США по ассигнованиям рекомендует выделить не менее 60 млн долларов США в помощь Армении «для экономического развития, повышения производительности частного сектора, энергетической независимости, демократии, верховенства права и других целей».

Рекомендации были представлены в отчете с объяснением сопроводительного законопроекта об ассигнованиях для Государственного департамента, зарубежных операций и связанных с ними программ на следующий финансовый год.

Кроме того, рекомендация Комитета включает не менее 2 млн долларов «на разминирование в Нагорном Карабахе».

«Комитет по-прежнему обеспокоен гуманитарным воздействием конфликта в Нагорном Карабахе и вытекающими из этого проблемами в сфере жилья, продовольственной безопасности, водоснабжения и санитарии, здравоохранения и других потребностей человека», — отмечается в отчете.

Интересно, почему Конгресс США проявляет такое рвение и вообще находит нужным оказывать какую-либо безвозмездную финансовую помощь Армении, тогда как пострадавшей стороной в этом конфликте является именно Азербайджан? Это Армения оккупировала территории Азербайджана, а не наоборот. И именно в такой ситуации американские депутаты почему-то находят нужным поддержать эту страну.

Напомним, не менее странное решение было принято в прошлом году Европейским Союзом — там вообще решили одарить Армению несколькими миллиардами в твердой валюте. Как будто именно эта страна потерпела несправедливое к себе отношение по результатам Второй Карабахской

войны.

По сути, они занимаются поощрением агрессора. Ведь видя такое отношение к себе, разные политические силы в Ереване могут решить, что они были совершенно правы, когда оккупировали земли соседней страны и грабили, и разоряли их на протяжении почти 30 лет. Особо привлекают к себе внимание 2 млн долларов «на разминирование в Нагорном Карабахе». В чьи руки попадут эти деньги и на какие цели будут потрачены?

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы даже из Вашингтона не увидеть – сегодня единственной стороной, заинтересованной в разминировании территорий Азербайджана, является только сам

Азербайджан. С конца войны и до сих пор Армения тянет с предоставлением Азербайджану точных карт минных полей вокруг Карабаха. Ничем не лучше и сепаратисты Карабаха – все помнят, как совсем недавно на склонах высоты Сарыбаба в Лачинском районе было обнаружено около 1000 установленных под землей противопехотных мин. Причем, произведенных в послевоенном

2021 году на территории Армении. Обезвреживанием этих «подарков» занимались именно азербайджанские саперы – не армянские военные и не сепаратисты Карабаха.

Об этих событиях писали все, и от внимания американских парламентариев они ускользнуть никак не могли. Тем страннее и выглядит выделение денег как раз тем, кто устанавливает смертоносные мины на территории соседнего государства.

Своим объяснением этих странностей поделились с Minval.az известные аналитики.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков заявил, что армянские лоббисты на Капитолийском холме никогда ранее не были так влиятельны. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, главы комитетов Шаффер, Мендоса и др. избраны из Калифорнии, где много армянских избирателей и накануне осенних выборов в Конгресс стараются им угодить.

«Но суммы, предлагаемые Комитетом Конгресса, еще должны быть утверждены обеими палатами. Расходование является прерогативой исполнительной власти. Ранее, на протяжении многих лет Конгресс выделял 2 млн долларов карабахским армянам, но Госдепартамент из-за негативной

реакции Баку выделенные ассигнования не расходовал. Исключение составляли средства на разминирование, которым на практике занималась Британская специализированная организация. Армяне обвинили ее в том, что она тайно передала Азербайджану карты минных полей и теперь

разминирование осуществляют российские саперы», — сказал эксперт.

По его словам, вряд ли Госдеп разрешит передачу выделенных средств российской структуре.

О миллиардах, выделенных Евросоюзом Армении много разговаривали, но в реальности поступила очень скромная сумма. Так что вопрос необходимо держать в поле зрения, но преувеличивать его значение не стоит. Тем более бессмысленно в таких случаях рассуждать о справедливости. В этом мире всё решают конкретные интересы и их лоббисты, заключил Мусабеков.

Директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили в свою очередь считает, что символичность этого возможного решения Конгресса играет намного большую роль, чем цифры сумм, которые просят для Армении. Проармянские конгрессмены и участники политических процессов в США в связке с американскими армянами всячески стараются сделать так, чтобы

карабахская тематика оставалась на повестке дня Америки.

«И непременно в проармянском ключе. Вот поэтому они и пытаются сделать так, чтобы на

разных политических площадках США как минимум кто-то регулярно поминал Армению, «Нагорный Карабах», что они, мол, заслуживают определенного внимания. И не важно, каким будет результат (хотя, конечно, им всегда хочется определенного результата в виде помощи хотя бы в

размере 100 тысяч долларов), символичность для них имеет решающее значение — само то, что эта тематика обсуждается на важных площадках в нужном им ключе», — отметил Алили.

В свое время, до войны 2020 года, армянская сторона всячески пыталась сделать так, чтобы тема Карабаха была забыта, отошла в прошлое, чтобы всем стало казаться, что конфликт исчерпан, что возникла новая реальность, и так оно и будет продолжаться всегда. И, напротив, азербайджанская

сторона в то же время активно добивалась того, чтобы вокруг этого вопроса продолжались обсуждения, чтобы всем было видно, что статус-кво неустойчив. А после войны роли сторон поменялись. Теперь Азербайджан настаивает на том, чтобы слова «Карабах» и «конфликт» не упоминались вместе, в одном предложении. Чтобы была мирная повестка дня.

«А вот Армения теперь пытается доказать миру, что всё происходящее в Карабахском регионе Азербайджана надо оценивать как конфликт, и поддерживать в нем следует карабахских армян и Армению. Но я думаю, что пока продолжается война в Украине, и наблюдается острое противостояние между Москвой с одной стороны и Вашингтоном с Брюсселем с другой, Армения, которая является членом ОДКБ, на хорошее отношение со стороны Америки рассчитывает зря», — отметил Ахмед Алили.

Самир Ибрагимов