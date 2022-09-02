Президент США Джо Байден в ближайшее время попросит Конгресс выделить еще 11,7 млрд долларов для военной и бюджетной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Байден намерен запросить экстренное финансирование в размере 11,7 млрд долларов.

Средства будут направлены на предоставление военной, а также финансовой помощи для поддержки Украины.

Кроме того, запрос на экстренное финансирование будет включать 2 млрд долларов для устранения последствий вторжения России в Украину, что сказалось на поставках энергоносителей в США. Еще 22,4 млрд долларов должны выделить на борьбу с COVID-19 в преддверии потенциального всплеска заболеваемости этой осенью.