Мы приветствуем четвертую встречу руководителей Азербайджана и Армении при активном участии Шарля Мишеля. Для ЕС важно быть частью продолжающегося процесса установления мира и стабильности на Южном Кавказе.

Об этом в соцсети «Twitter» написала глава МИД Швеции Анн Линде.

Welcome continued strong engagement by @eucopresident @CharlesMichel and the 4th meeting between leaders of 🇦🇲 Armenia and 🇦🇿 Azerbaijan. Important for 🇪🇺 to be part of the process for peace and stability in the South Caucasus. https://t.co/kOiFHos852

— Ann Linde (@AnnLinde) September 1, 2022