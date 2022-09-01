Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Евросоюза Шарля Мишеля в Брюсселе еще долго останется в центре внимания региональных, и не только региональных, экспертов. Азербайджан уверенно продавливает и в поле, и на переговорах свою повестку дня. «Наступательная дипломатия» президента Ильхама Алиева и действия ВС Азербайджана спаяны в единую стратегию, и Армении ей нечего противопоставить. Встреча в Брюсселе состоялась уже после возвращения под контроль Азербайджана города Лачин, сел Забух и Сус. Несмотря на недавние попытки реанимировать формат Минской группы, эта обанкротившаяся структура в тексте заявления по итогам брюссельской встречи не упоминается вообще. Еревану в очередной раз не удалось и реанимировать тему «статуса Карабаха». Зато упомянуты разблокирование коммуникаций, делимитация и демаркация границ и, самое главное, начало конкретной работы над текстом мирного договора — на основании тех самых пяти принципов, которые были предложены Азербайджаном и которые была вынуждена принять Армения.

Наконец, сам факт того, что Евросоюз в качестве посредника продвигает работу над мирным договором, показывает: в столице единой Европы, как и в Баку, полагают, что конфликт уже завершён, и надо приступать к выстраиванию нормальных отношений и долгосрочного мира.

Пресс-служба Пашиняна попыталась «подсластить пилюлю» и гордо отрапортовала: дескать, во время трёхсторонней встречи обсуждалась «нагорно-карабахская проблема». Однако даже ТГ-каналы, связанные с верхушкой сепаратистов, вынуждены признать, что «в заявлении Шарля Мишеля по итогам встречи не было ни одного упоминания о нагорно-карабахском конфликте. Также в заявлении главы Евросовета сказано об армянских «задержанных», а не о военнопленных, по сути используется риторика властей Азербайджана». В переводе: очередной громкий провал армянской дипломатии, безусловно, не первый, и уж точно не последний.

Итоги переговоров может записать себе в актив и ЕС. В итоговом заявлении среди тем переговоров Шаль Мишель упомянул и отношения Азербайджана и Армении с Евросоюзом. Вряд ли здесь можно серьезно говорить об Армении, которая находится в полной зависимости от РФ и уже успела «кинуть» европейских партнеров, когда в 2013 году обещала подписать соглашение об ассоциации с ЕС, но затем вступила в ЕАЭС. Но президент Азербайджана после переговоров в Брюсселе отправился с визитом в Италию, закупку азербайджанского газа по новенькому интерконнектору планирует Болгария… На этом фоне впечатляющий успех евросоюзовского посредничества не оставляет сомнений: ЕС превращается во влиятельного игрока на Южном Кавказе, причем заходит в регион через азербайджанскую «дверь». Евросоюз уверенно перетягивает на себя посредничество в таких вопросах, как делимитация границ, открытие коммуникаций и т.д. Более того, информированные АрмСМИ уже анонсируют переговоры в Брюсселе вице-премьеров Азербайджана и Армении — в переводе, если раньше в столице единой Европы обсуждали основные принципы, а о конкретике беседовали уже главным образом в Москве, то теперь и здесь Брюссель продвигает свои посреднические позиции.

И вот это обстоятельство, похоже, не на шутку раздражает Россию. Еще накануне брюссельской встречи споуксвуман МИД РФ Мария Захарова на традиционном брифинге проворчала: «Активность ЕС на Южном Кавказе определяется геополитическими амбициями и, на наш взгляд, к реальному желанию содействовать нормализации азербайджано-армянских отношений не имеет никакого отношения». После чего продолжила: «Я бы даже добавила, что это псевдоинициативы европейцев. Они больше похожи на попытку беспардонно присвоить лавры посредничества, под которым ничего нет. Мы как посредники работаем, и эта работа приносит конкретные результаты и соответствующе оценивается сторонами». Еще более показательна и волна публикаций в РосСМИ под красноречивыми заголовками: «О Карабахе говорят вне Москвы», «Искушение Брюсселем» и т.д.

Воздержимся от ироничных «шпилек» и не станем уточнять, о каких «конкретных результатах» говорит госпожа Захарова, если за полтора года пребывания РМК в Карабахе оттуда так и не были выведены ВС Армении, и «зашевелиться» пришлось только после азербайджанской операции «Возмездие», почему не открыт прописанный в том же Трехстороннем заявлении Зангезурский коридор (и это, подберем самый вежливый эпитет, при беспрецедентном влиянии Москвы на Ереван) и почему в ответ на капризы Армении Россия послушно приостановила даже демаркацию границ по картам Генштаба. Примечательно другое. Конечно, раздражение Захаровой и даже очевидную «отмашку» РосСМИ «мочить» европейское посредничество в Карабахе можно объяснить обострившимися отношениями России и ЕС, но лишь отчасти. Куда важнее «блоковое мышление», которое опять демонстрируют на Смоленской площади. Здесь, похоже, считают Южный Кавказ этаким своим огородом и пребывают в полной уверенности, что именно на берегах Москва-реки должны решать, кому дозволено участвовать в политических процессах в регионе, а кого туда «не пущать». Наконец, Карабах на протяжении более чем четверти века воспринимался Москвой как идеальное средство давления и на Баку, и на Ереван. И если конфликт будет надежно и полностью урегулирован, то это средство манипуляции исчезает. Причина пребывания РМК – тоже. Наконец, самое главное, здесь не могут не понимать, что события развиваются, мягко говоря, не в пользу любимого форпоста России – Армении, которая сначала потерпела военное поражение, а теперь терпит дипломатическое.

Другой вопрос, попытается ли РФ перейти к «активному торпедированию» посредничества ЕС, действуя при этом от имени и руками Армении. Но смеем напомнить: попытки вести подобные игры в регионе после 44-дневной войны уже предпринимались. Но именно Армении за участие в них приходилось очень дорого платить. А Азербайджан продолжает уверенно реализовывать свою повестку дня постконфликтного урегулирования. И да, это касается не только Брюсселя.

Нурани, обозреватель