Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин планирует вместе с партнерами в регионе запретить въезд большинству россиян в ближайшие несколько дней или недель.

«Я очень буду приветствовать… решения в ближайшие дни, будущие недели, в которых мы, в полном соответствии с правилами шенгенских виз, запретим въезд на территории наших стран для этих людей из Российской Федерации, неважно, выданы визы в Эстонии или другой стране шенгенской зоны», — заявил Рейнсалу в интервью агентству Рейтер.

Он отметил, что несмотря на решение ЕС по вопросу выдачи виз в Эстонии намерены выработать решение через сотрудничество в регионе, основанное на «компетенции стран из соображений национальной безопасности».

Ранее в среду Рейнсалу сообщил, что Эстония рассматривает возможность запрета на выдачу виз гражданам РФ на национальном уровне, а также ограничения пересечения границы россиянами, имеющих визы других стран ЕС.