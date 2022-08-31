К концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники. Об этом пишет The Insider.

Журналисты издания считают, что одна из недооцениваемых проблем армии РФ – конечность российских запасов артиллерийских снарядов и орудий. Среди экспертов и обозревателей существует устойчивое представление о наличии огромных запасов артиллерийского вооружения, доставшихся России в наследство от СССР.

Однако советские снаряды для ствольной артиллерии не могли храниться долго, и уже летом 2002 года в ходе второй чеченской войны российская армия столкнулась с дефицитом артиллерийских снарядов основных калибров – 122 мм и 152 мм.

Согласно анализу издания, за полгода вторжения в Украину Россия должна была израсходовать не менее 7 млн снарядов, без учета потерь прифронтовых складов в результате украинских ударов.

При сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне Москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии, пишет Insider.

Отмечается также проблема износа стволов. При этом если направляющие на реактивных системах залпового огня при должном обслуживании имеют длительный ресурс эксплуатации, то у нарезных артиллерийских орудий, как и у танковых пушек, стволы изнашиваются гораздо быстрее.

Как пишет издание, до конца 2022 года износ артиллерии сам по себе приведет к резкому снижению ее эффективности. Таким образом, ожидаемый снарядный голод должен совпасть с нарастающим дефицитом артиллерийских орудий самих по себе.

Также проблемы наблюдаются и в производстве артиллерии и боеприпасов Россией. Будучи отрезанными от поставок западного оборудования, запчастей и материалов и одновременно ограниченными по человеческому капиталу и производительности труда, российские производители артиллерии и боеприпасов неизбежно столкнутся в обозримой перспективе не столько со стагнацией, сколько с сокращением производства, говорится в статье.

Кроме того, в РФ нарастает дефицит дальнобойных ракет. Однако Россия маскирует растущий дефицит таких ракет обстрелами украинских городов из дальнобойной реактивной артиллерии и использованием комплексов ПВО/ПРО С-300/С-400 для ударов по наземным целям.

The Insider сомневается, что у российской промышленности есть потенциал для серьезного увеличения производства ракет по причине не только эмбарго на поставки оборудования и кадровых ограничений, но и сравнительно низкой производительности труда, говорится в тексте.

Также упоминается о возможном дефиците бронетехники. Журналисты считают, что львиная ее доля при сохранении высокой интенсивности боевых действий к концу 2022 года должна будет уйти на ремонт, при условии, что не будет уничтожена.

Отмечается, что ситуация в авиации, «на первый взгляд, выглядит лучше». Сегодня с учетом потерь и поломок Россия все еще способна держать у границ Украины порядка 400 боевых самолетов разных типов и примерно 360 вертолетов, хотя далеко не все из них являются ударными.

«Тем не менее вести полномасштабную воздушную кампанию Россия оказалась не способной с самого начала войны, а сейчас ее возможности для такой кампании лишь сократились», – говорится в статье.