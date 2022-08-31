Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что украинская армия сможет деоккупировать Херсон, но в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону он не смог спрогнозировать, когда это произойдет.

«В принципе, забрать сможем, – сказал Жданов. – Я так понимаю, выбран самый длинный путь, но самый, будем так говорить, безопасный для наших Вооруженных сил. Мы медленно и планомерно начинаем снижать боевые способности группировки на правом берегу».

По его мнению, планируя освобождение Херсона, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сумел переиграть Генштаб противника.

«Мы спровоцировали российские войска на массовую дислокацию войск. Они согнали… Сейчас самая крупная группировка, порядка 25 тыс. военнослужащих, – на правом берегу. Они туда зашли, и мы их закрыли», – объяснил эксперт.

По оценке Жданова, на правом берегу Днепра «заперта» пятая часть всей группировки российских войск, которая находится в Украине.

«Кстати, первые результаты [этого] уже заметны. Скорее всего, российское командование отказалось от попыток наступления в сторону Николаева и Вознесенска [Николаевской области] и, тем более, Кривого Рога [Днепропетровской области]. И скорее всего, они переходят к глухой обороне. И по мере огневого воздействия с нашей стороны авиацией и артиллерией мы будем снижать их боевые способности до того момента, пока они не побегут или не начнут сдаваться в плен», – спрогнозировал эксперт.

Жданов сказал, что для активных наступательных действий, в том числе на юге, украинской армии пока не хватает оружия.

«Так устроен человек, на мой взгляд: мы создаем себе надежду, мы создаем себе иллюзию, что все хорошо, завтра дадут нам оружие – и мы пойдем вперед. Но, видимо, у Соединенных Штатов Америки есть свой сценарий этой войны. И Соединенные Штаты дают некоторых видов вооружения довольно много. Вот последний пакет – это почти 250 тыс. тонн снарядов. Это большое количество. Это значит, что артиллерия может стрелять, выполнять боевые задачи без ограничений, на полную мощность. Но артиллерии этой мало. Понимаете? Она не покрывает всю линию фронта. На 1 тыс. км фронта, там, 250 орудий – это ни о чем, это капля в море», – подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, отметил он, сроки деоккупации Херсона сложно спрогнозировать, они будут зависеть «от миллиона факторов».

«Вплоть до того, что если они будут на лодках через Днепр возить по одному, по два ящика с боеприпасами, и лодок этих будет тысяча, то они будут обеспечивать свою артиллерию. Худо-бедно, на голодном пайке, но она будет. Мало того, что мы разрушили мосты, – сегодня еще надо брать реку под огневой контроль. [Есть] паромная переправа на понтонах, которая действует в районе Антоновского моста, – надо же поймать этот понтон, чтобы его уничтожить. Они сейчас стягивают баржи, хотят сделать типа наплавного моста вдоль Антоновского. То же самое: надо дождаться, когда они его соберут, – и по нему еще врубить. Так что это довольно проблематично – держать постоянный огневой контроль с целью недопущения снабжения этой группировки», – сказал Жданов.

Он резюмировал: ситуация на этом направлении изменится, когда перевезенных россиянами боеприпасов не хватит для обеспечения «запертой» на правом берегу Днепра группировки войск.

«Когда у солдата в окопе начнут заканчиваться патроны, а на огневой позиции артиллерии начнут заканчиваться снаряды – вот тогда россияне начнут задумываться, что им делать, куда бежать», – убежден эксперт.