В последний день августа в Европейском Совете в Брюсселе состоится очередная трехсторонняя встреча в формате Алиев-Мишель-Пашинян. Пожалуй, за всю постсоветскую историю независимых Азербайджанской Республики и Республики Армения не наблюдалось подобной интенсивности встреч между лидерами двух конфликтующих (до подписания мирного договора пока еще именно конфликтующих, а не конфликтовавших) южно-кавказских государств. Напомним, первая встреча в вышеуказанном трехстороннем формате состоялась 14 декабря прошлого года, затем 6 апреля, 22 мая. Четвертая встреча, намеченная на завтра, 31 августа, впишет очередную страницу в истории дипломатического постконфликтного урегулирования.

Наиболее обсуждаемыми в экспертных сообществах двух стран темами по итогам первых трех брюссельских раундов переговоров стали, во-первых, сенсационное заявление президента Ильхама Алиева о зеркальности режимов на Лачинском и Зангезурском коридорах, озвученное им во время брифинга перед журналистами в штаб-квартире НАТО еще до начала первой (декабрьской) встречи с его армянским коллегой, затем заявление посредника Шарля Мишеля сразу после апрельской встречи, в котором содержалась фраза «detainees» («задержанные лица», а не «военнопленные», как хотелось бы армянской стороне), и, наконец, его же заявление по итогам майской встречи, в котором содержалась фраза «армянское население Карабаха» (а не «народ Нагорного Карабаха», что ласкало бы слух армянских реваншистов).

Каковы ожидания от предстоящей четвертой встречи? Что ждать обществам двух стран? Можно ли надеяться на прорыв или стороны вновь не придут к консенсусу? Содержание переговоров по понятным причинам не раскрывается. Или раскрывается строго дозированно, равно настолько, чтобы не навредить процессу. Возможно, настанет день, когда детали станут достоянием истории, однако на данном этапе целесообразным является продолжение диалога с участием посредника в закрытом режиме.

Конечно, мы далеки от гаданий на кофейной гуще. Тем не менее, в кулуарах или, как принято говорить, «в коридорах» места проведения переговоров можно услышать разные суждения и мнения, суммирование которых позволяет нам уже сейчас с определенной долей уверенности предположить, что на встрече могут быть подведены итоги сдачи в эксплуатацию новой, построенной в рекордные сроки Лачинской дороги и подойти вплотную к вопросам, выходящим теперь уже на первый план. Осмелимся предположить, что ими в обновленной повестке являются теперь сроки создания совместной комиссии по разработке мирного соглашения и его основные параметры и тезисы, а также тема автомобильного сегмента Зангезурского коридора.

Из анализа выступлений президента Алиева вытекает, что в вопросе железнодорожного сегмента каких-то принципиальных противоречий между сторонами нет, не считая того факта, что Армения в отличие от нашей страны, где прокладка железнодорожного полотна идет быстрыми темпами, даже камня не сдвинула с места, чтобы можно было сегодня говорить о начале ею своей части работы. Но тема маршрута автомобильной дороги продолжает оставаться открытой, и это вызывает беспокойство Баку. И беспокойство это было усилено недавным анонсированием Ереваном трех пограничных переходов для автомобильного сообщения между Нахчываном и материнской частью Азербайджана, среди которых мы не увидели таковых, расположенных между Агбендом и Ордубадом.

Остается предположить, что эта тема также станет предметом завтрашних обсуждений.

И, как ожидается, Пашинян, возможно, вновь начнёт цепляться за слово «коридор», встречающееся в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года в связи с Лачином и отсутствующее в пункте 9 по части связи с Нахчываном. Полагаем, ему вновь в популярной форме объяснят, что ключевым словом в указанном документе является не «коридор», у которого в теории международных отношений, да и вообще в энциклопедических словарях нет точной дефиниции и строгих характеристик, а «беспрепятственное». И именно слово «беспрепятственное» присутствует в п. 9 и отсутствует в той части, которая касается Лачина. На пути из Агбенда в Ордубад и обратно не должно быть никаких препятствий, в том числе таможенных, паспортных и фитосанитарных. Любой КПП на дороге — это одна из форм препятствий. Своей подписью под капитуляционным документом Пашинян взял на свое государство обязательство не чинить таких препятствий.

Как бы то ни было, мы уже отметили выше, что гадать не будем. Автор этих строк — политолог, а не Нострадамус. Поэтому наберемся терпения и будем ждать заявлений по итогам завтрашней встречи.

Впрочем, какие бы вопросы завтра ни обсуждались, предельно ясно следующее: президент Алиев не намерен ездить бесконечное количество раз на такие встречи, и уже тем более далёк от желания позволить этим переговорам перерасти в долгоиграющую пластинку. Азербайджану нужен результат, и нужен он как можно скорее. Хоть и бытует в народе фраза «спешка нужна при ловле блох», сейчас наш регион вступил именно в тот период, когда процессы должны идти быстрее ловли блох!

Время идет, и, как уже один раз подчеркнул Ильхам Алиев, мы, будучи настроенными на мир, не будем вечно ждать и просить Армению принять предложенные условия. Может настать момент, когда в будущем ей уже не предложат то, чего предлагаем мы сегодня. Поезд может уйти, и в интересах Армении спешить, а не пытаться затянуть переговоры, чем она занималась все эти долгие десятилетия конфликта. Прошлое уже не вернуть. Карабах — это Азербайджан и восклицательный знак! Война, завершившаяся капитуляцией Армении, поставила жирную точку в застарелом конфликте, и точка эта далась нам ценой тысяч жизней наших героев. Дороги назад уже нет, мечтать вернуть то, чем прошлые руководители Армении довольствовались в годы оккупации, этой стране уже не удастся. Поэтому и в затягивании процесса смысла нет. Торопиться надо, в первую очередь, самой Армении, чтобы успеть получить то, что ей пока еще дают. Иначе и это можно потерять. И тогда эта страна даже за блохами не успеет.

Понимает ли это Никол Пашинян или нет, станет ясно по тому, как он станет вести себя на завтрашней встрече.

Нашему же народу ясно одно: конфликт завершен, Карабах вернулся в объятия Азербайджана, и как быстро в регионе воцарится мир и стабильность, зависит не от Баку, а от Еревана.

Регион ждет от вас благоразумия, Никол Пашинян.

Зухраб Дадашов