Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении деятелей культуры Узбекистана орденом «Достлуг» за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном.

Согласно распоряжению, орденом «Достлуг» награждены:

Исмаилов Хашимжон

Насирли Али Гейдар оглу

Уринбаев Камолиддин Турдимуратович.

Президент также подписал распоряжение о присвоении Насибе Меликовне Абдуллаевой почетного звания народной артистки Азербайджана за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном.