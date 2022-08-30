Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении деятелей культуры Узбекистана орденом «Достлуг» за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном.
Согласно распоряжению, орденом «Достлуг» награждены:
Исмаилов Хашимжон
Насирли Али Гейдар оглу
Уринбаев Камолиддин Турдимуратович.
Президент также подписал распоряжение о присвоении Насибе Меликовне Абдуллаевой почетного звания народной артистки Азербайджана за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном.
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