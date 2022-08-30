Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает Star.

Министр заявил, что Анкара, возможно, поддерживает Украину больше, чем многие союзники по НАТО.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины <…> Но мы также ведем диалог с Россией, и этот диалог приносит свои плоды. Поэтому мы уже дважды сводили их вместе, и это зерновое соглашение сработало», — сказал глава МИД.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция свела главу Международного агентства по атомной энергии с российской стороной в Стамбуле благодаря диалогу, который был налажен с Киевом и Москвой. По его словам, эксперты посетят Запорожскую АЭС.

«Эксперты снова едут в регион. И в то же время мы пытаемся обеспечить здесь гарантии безопасности», — отметил он.