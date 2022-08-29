Основные работы по строительству забора на литовско-белорусской границе завершены. Об этом заявили в компании EPSO-G, которая занималась реализацией проекта строительства, сообщает Delfi.

Длина конструкции составила 502 км. Основные работы подошли к концу, однако в ближайшее время еще планируется устранить некоторые дефекты.

Решение о строительстве забора было принято летом 2021 года. Литовские власти надеялись с помощью данной конструкции остановить беженцев, которые пытались через Литву попасть в более успешные страны Евросоюза.

Стоимость работ составила 152 млн евро. В правительстве Литвы ранее заявляли, что забор на границе строится в кредит.