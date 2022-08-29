Греция провоцирует очередной серьёзный кризис в отношениях с Турцией. Накануне, как уже рассказывал Minval, греческие военные взяли на прицел турецкие самолеты, совершавшие воздушное патрулирование над Эгейским морем, причем использовали для этого систему С-300 российского производства, размещенную на острове Крит. Несмотря на греческие опасные игры, турецкие F-16 успешно завершили свою миссию и вернулись на базу. Теперь же, как сообщают СМИ, располагающие информированными источниками в турецком руководстве, Анкара намерена обратиться в НАТО для расследования этого инцидента.

А расследовать есть что. Прежде всего на фоне недовольства Вашингтона тем фактом, что Турция приобрела у России ЗРК С-400, но, получается, не видит криминала в том, что на вооружении ВС Греции стоят произведённые в той же России С-300. Более того, эти ракеты еще в конце девяностых были причиной серьезного кризиса. Вначале их приобрели власти греческого Кипра. Что вызвало понятную обеспокоенность Турции: в благоразумие властей Южного Кипра здесь не верили, а С-300 могли «простреливать» всю территорию Турецкой республики Северного Кипра и даже доставать до курортного побережья Анатолии. В Анкаре обьявили, что на основании конвенции Монтрё имеют все права задержать ракеты, если Россия попытается провезти их через Босфор. И действительно дважды изымали ракеты, которые РФ пыталась провезти в трюмах гражданских сухогрузов. Тогда в качестве компромисса ракеты передали Греции, которая разместила их на Крите. И вот теперь «компромиссные» ракеты оказались в центре новой провокационной игры Афин — из них берут на прицел самолёты страны-партнёра по НАТО.

И что же — в Вашингтоне опять не увидят здесь никакого криминала со стороны Греции?

Более того, вряд ли имеет смысл напоминать, что у Греции и Турции уже давно продолжается территориальный спор в Эгейском море. Здесь множество островов, островков и просто торчащих из воды скал, которые считают своими и в Афинах, и в Анкаре. Куда меньше известно другое: в греческом обществе уже не первое десятилетие существует так называемая «мегалоидея», то есть идея «Великой Греции», под соусом которой предъявляются претензии не только на острова и островки, но и на город Измир, Эгейское и Черноморское побережье Турции и т.д. В СМИ и околополитических кругах продавливается тема «геноцида понтийских греков», которая опять же увязывается с территориальными претензиями. Законы жанра требуют указать, что накал спора за острова и шельф резко повысили поиски нефти и газа в акватории Эгейского моря. Но, судя по многим признакам, в Афинах куда более серьёзную ставку делали и делают на исламофобские тенденции в европейской политике. В Афинах прекрасно осознают расклад сил и отдают себе отчёт, что прямое военное столкновение с Турцией ничего хорошего их стране не обещает. А вот если заручиться внешней поддержкой…

Наконец, игру на обострение в Афинах затеяли как раз накануне государственного праздника Турции — 30 августа, Дня победы и Дня вооружённых сил, дата которого как раз и приурочена к освобождению Измира именно от греческих интервентов. Такая хронология очень мало похожа на случайность.

А тогда уже не получится не озвучить вопрос: не настало ли время всерьёз одернуть Афины?

Нурани, обозреватель