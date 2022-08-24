Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подсчитало, что с 24 февраля по 23 августа 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности более 6,85 млн беженцев с Украины. Более 3,93 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи, следует из данных УВКБ, опубликованных в среду на его сайте.

Как отметили в управлении, по состоянию на 23 августа в европейские страны прибыли 6 858 825 украинских беженцев, в том числе 2 308 790 — в Россию, 1 338 339 — в Польшу, 967 000 — в Германию, 415 859 — в Чехию, 159 968 — в Италию, 145 000 — в Турцию, 137 637 — в Испанию, 115 200 — в Великобританию. В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. 3 930 895 прибывших беженцев были включены в Европе в национальные программы временной защиты и поддержки.

Как сообщила в среду Международная организация по миграции (МОМ), 6,6 млн жителей Украины являются внутренне перемещенными лицами.