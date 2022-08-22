Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи руководителей Минобороны ЕС во Франции заявил, что Европейский Союз обсуждает вопрос создания миссии для подготовки украинских военнослужащих, но не на территории Украины, а в одном из соседних государств. Об этом он сказал на на пресс-конференции в Испании, трансляция выступления велась на сайте Еврокомиссии.

«Это будет важная миссия. Любая миссия должна быть на уровне конфликта. Это не маленькая война», — сказал он.

Глава евродипломатии, отвечая на вопрос о том, где будет развернута эта миссия, признался, что это будет происходить «не в Украине, а в соседней стране».

«Мы не собираемся делать это на территории Украины», — отметил Боррель.