Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, передает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации.

По информации канала, это требование являлось основным камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.

Как заявил представитель Белого дома, Иран не требовал в своем ответе на проект соглашения по ядерной сделке, предложенный Евросоюзом, чтобы КСИР убрали из данного списка.