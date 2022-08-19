На территории Турции состоялись учебные тренировки на случай «возможной аварии» на Мецаморской атомной электростанции в Армении.

Учения провели сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции Карс.

Цель тренировок – отработка действий в случае утечки радиоактивных отходов.

По замыслу учений, вблизи станции произошло 7-балльное землетрясение, в результате чего произошла утечка радиоактивных веществ, ущерб причинен и близлежащим населенным пунктам на территории Турции. Расстояние от АЭС до Турции составляет 16 км.