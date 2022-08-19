Причинами, повышающими вероятность развития сахарного диабета 2 типа, являются ожирение, артериальная гипертензия, гиперлипидемия (аномальное повышение уровня липидов и/или липопротеидов в крови человека), малоподвижный образ жизни, низкая физическая активность.

Об этом сообщила специалист-эксперт Минздрава, эндокринолог Сабина Машадиева-Байрамова. По ее словам, по данным Международной федерации диабетиков, более 537 миллионов человек во всем мире страдают сахарным диабетом:

«Диабет занимает третье место после кардиологических и онкологических заболеваний. К сожалению, в Азербайджане наблюдается рост числа больных диабетом. Например, если в 2017 году на учете в лечебно-профилактических учреждениях состояло около 243 тысяч больных сахарным диабетом, то сейчас эта цифра составляет около 300 тысяч. Как и во всем мире, в Азербайджане у большинства больных (85-90 процентов) диагностируется сахарный диабет 2 типа».