Планируется расширить сферу действия «Преференциального торгового соглашения» между Азербайджаном и Турцией, сообщил заместитель министра торговли Турции начальник Таможенного департамента Реза Туна Турагай.

Р.Т.Турагай отметил, что поставлена цель увеличить товарооборот между двумя странами до 15 миллиардов долларов: «В настоящее время наш товарооборот составляет около 5 миллиардов долларов. В 2021 году у нас импорт был 2,3 миллиарда долларов, а экспорт 2,7 миллиарда долларов. Мы работаем над увеличением этого объема товарооборота».

По его словам, одним из важнейших вопросов для расширения торговых отношений является открытие Зангезурского коридора. «Открытие этого коридора даст нам преимущество с точки зрения получения выхода в Азербайджан, а оттуда в страны Центральной Азии, для увеличения объемов торговли. Переговоры на высоком уровне с Россией по открытию Зангезурского коридора продолжаются. Мы ожидаем, что коридор будет открыт в самое ближайшее время», — цитирует его АПА.