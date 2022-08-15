Суд приговорил бывшего госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи к шести годам лишения свободы по четырем делам о коррупции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что 77-летнего политика осудили за нецелевое использование средств фонда До Кхин Чжи, который финансировал сферы здравоохранения и образования (средства якобы тратились на строительство дома и аренду государственной земли). Су Чжи считает все обвинения против нее абсурдными и отрицает их.

В апреле 2022 года местный суд уже приговорил 77-летнюю лидера «Национальной лиги за демократию» к пяти годам тюремного заключения по первому из обвинений в коррупции, выдвинутых против нее после государственного переворота в стране.

Демократическое руководство Мьянмы было смещено в результате военного переворота 1 февраля 2021 года. Поводом стали предполагаемые масштабные фальсификации на выборах в ноябре 2020 года, о которых объявили сами военные. Протесты против переворота жестоко подавлялись и привели к погибшим среди местного населения.