Граждане Армении, а также армяне, проживающие в Карабахском экономическом регионе, каждый раз с замиранием сердца слушают очередное выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Особенно интерес карабахских армян к заявлениям Ильхама Алиева возрос после 44-дневной войны, когда стало ясно, что хайским беззакониям на азербайджанской земле пришел конец. Следят за выступлениями, внимательно слушают, штудируют. Но некоторые «заблудшие овцы из армянского сепаратистского стада» после штудирования делают абсолютно алогичные выводы.

Как уже сообщал Minval, вчера глава государства в поселке Басгал Исмаиллинского района дал интервью Азербайджанскому телевидению. Помимо всего прочего, Ильхам Алиев заявил, что «армяне, проживающие в Карабахе, должны сделать правильный шаг».

«Они должны понимать, что их будущее зависит только от их интеграции в азербайджанское общество. Иначе нельзя. То есть, мы живем в реальной жизни. Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана с точки зрения экономики, географии, транспорта, с точки зрения истории, с точки зрения международного права.

Если кто-то в Карабахе вновь, ради какого-то популизма или же, как говорится, из-за страха перед кем-то твердит о каком-то статусе, независимости, то следует знать, что он – первый враг армянского народа, потому что у проживающих в Карабахе армян не будет ни статуса, ни независимости, ни каких-то особых привилегий», — сказал он.

Как видим, четкое, выверенное заявление, точно укладывающееся в систему правовых, политических, общечеловеческих норм. Действительно, армяне Карабаха, такие же граждане, как жители Баку, Гянджи, Барды,Губы, Лянкарана и так далее. Спрашивается: чем армяне, будучи гражданами Азербайджана, лучше, чем талыши, лезгины, евреи, таты, аварцы, лаки и др. представителей этнических меньшинств, проживающих в нашей стране? Скорее, наоборот.

Ни один из вышеперечисленных этносов не выказывал сепаратистских настроений, как это делали армяне. И, тем не менее, Азербайджан, будучи толерантной страной, ставит знак различия между армянскими террористами и сепаратистами и мирными армянами, ставшими заложниками преступной политики первых. Но опять же повторюсь, это вовсе не означает, что к хаям в Азербайджане будут относиться как к «пупу земли» или «избранной» нации.

Для спокойного и благополучного проживания в Азербайджане армянам не стоит прилагать особых усилий. От них требуется одно: жить по законам страны, где живут. И все. Без каких-либо привилегий. Но если они хотят особого статуса, то могут спокойно уехать в Армению и «качать права» там. Однако самое смешное заключается в том, что на их «исторической» родине к карабахским армянам относятся как людям второго сорта, называя «шуртвацами» («перевертыши»).

И все эти моменты, несколько в сжатом виде, и разъяснил президент Азербайджана. Но армянский ментальный мир, мышление – это, своего рода, зазеркалье. А там, как известно, все наоборот. И «кэролловских алис» живет в нем в предостаточном количестве. Одной из таких «алис», но с бородой, является известный «арлекин», позиционирующий себя целым «министром иностранных дел» несуществующей страны «арцах» Давид Бабаян.

Так, Бабаян на своей странице в соцсети Facebook, комментируя вчерашнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметил:

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера в своем интервью заявил, что у проживающих в Карабахе армян в составе Азербайджана не будет ни статуса, ни независимости, ни каких-то особых привилегий. Ну, что можно здесь сказать? Вдаваться в детали не имеет смысла.

Скажу лишь следующее. Действительно, ни Азербайджан, ни его руководство никогда не лукавили и не обманывали относительно того, какие у них планы в отношении «арцаха» (здесь и далее кавычки Minval.az).

Во-вторых, действительно в составе Азербайджана у Карабаха ни будет ничего, ведь не будет и самого Карабаха. К тому же, и для самого «арцаха» неприемлем любой статус в составе Азербайджана. Разве могли иметь евреи иметь хоть какой-либо административно-территориальный статус в составе гитлеровской Германии?»

Относительно первого пункта бредового спича мы дали разъяснения выше. Что же касается пункта о евреях в нацистской Германии, то Бабаян, видимо, что-то напутал. Именно Армения является моноэтническим государственным недоразумением. Именно в этой стране, оскорбляя память не только жертв Холокоста, но и всего цивильного мира, поклоняются и исповедуют идеологию нацистского прихвостня Гарегина Нжде. Именно в Армении периодически оскверняются еврейские кладбища, где вандалы малюют свастику на надгробных камнях.

Еще один момент. В нацистской Германии, помимо евреев, проживали цыгане, поляки, венгры, румыны и другие этнические меньшинства. Выходит, что согласно зачаточной логике Бабаяна, всем этим меньшинства должны были быть предоставлены отдельные статусы?

Тем не менее, Бабаян наглядно показал, что он и ему подобные являются врагами собственного народа, потчующих «избранных» баснями.

Но, судя по всему, Бабаян пропустил другой, немаловажный аспект, прозвучавший в интервью Ильхама Алиева о том, что будущее армян проходит только через интеграцию в азербайджанское общество.

В любом случае, это выбор карабахских армян. Хотят они этого или нет, им придется жить на нашей земле по нашим законам. А если, как говорится в фильме «Волшебная лампа Аладдина», им «больше нравится целый горшок, чем полцарства, пусть лазят по горшкам».

Но Бабаяну с таким подходом и с такой геополитической слепотой в Азербайджане не место. Он может уехать куда-нибудь в Америку или Австралию, и мечтать об «арцахе» вдоволь. А если с финансами станет туговато, то Давид может вспомнить классического персонажа Кису Воробьянинова, и немного переиначив его слова, обратиться к сердобольным гражданам: «Подайте что-нибудь бывшему министру иностранных дел арцаха»…

Фарид Теймурханлы