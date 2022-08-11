Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что ее брат серьезно заболел во время эпидемии «лихорадки» в Северной Корее, пишет The Guardian. По мнению обозревателей издания, она имела ввиду, что глава республики мог переболеть коронавирусом.

«Несмотря на то, что он был тяжело болен с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых ему пришлось заботиться в условиях противоэпидемической войны», — пояснила Ким Ё Чжон.

Также Ким Е Чжон пригрозила южнокорейским властям уничтожением в случае попыток занести коронавирус в страну.

«Если враг будет упорствовать в таких опасных делах, как способствование проникновению вируса в нашу страну, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей», — отметила она.

По словам Ким Е Чжон, КНДР озабочена тем фактом, что коронавирус начал распространяться из районов, граничащих с Южной Кореей. «Неоспоримым фактом является то, что один человек или один предмет, зараженный вирусом, может в одно мгновение заразить множество других людей и вызвать серьезный кризис. Исходя из этого, мы приходим к выводу, что больше не можем не замечать непрерывный поток мусора из Южной Кореи. Это просто неэтичное преступление. Важно то, что южнокорейские марионетки продолжают вбрасывать листовки и грязные предметы на нашу территорию», — добавила она.