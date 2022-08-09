Согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, к 25 августа армяне должны освободить Лачин и два села – Забух и Сус. В настоящее время идет процесс переселения армян из указанных сел. Мировое сообщество должно знать, что хозяевами этих земель являются не армяне, а азербайджанцы. И как бы армяне ни старались сфальсифицировать историю и исказить факты, время все расставит на свои места. Тем более, что существуют архивные документы, подтверждающие, что армяне в Карабахе — пришлые. А рукописи не горят…

Начнем с того, что бомба замедленного действия была заложена в Карабахе еще 200 лет назад.

10 февраля 1828 года между Российской империей и Персией (Ираном) был заключен Туркменчайский договор. Статья 15-я договора предусматривала переселение армян в Нахичевани и Эривани. В 1829 году для этих целей был создан комитет по переселению. А чтобы заинтересовать армян в переезде, для них были определены большие льготы: их освободили от налогов и воинской повинности на шесть лет, выплатили пособия за счет контрибуции, полученной от Ирана, и так далее.

Спустя 150 лет, в 1978 году, благодарные карабахские армяне установили в селе с бывшим названием Маргушеван (Марагашен) Мардакертского района НКАО (село Шихарх Агдеринского района) обелиск в честь своего первого переселения. Кстати, село Марагашен было названо так неслучайно. Все дело в том, что здешние армяне были переселенцами из иранского села Марага.

Однако армянам, озабоченным идеей захвата чужих земель и создания «Великой Армении от моря до моря», было недостаточно этого. Обосновавшись в Агдеринском районе, они почувствовали себя хозяевами земли, и после большевизации Закавказья стали требовать официального включения «Нагорного Карабаха» в состав Армянской ССР.

5 июля 1921 года Пленум Кавказского бюро ЦК РКП рассмотрел вопрос образования автономии и постановил: «Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами и экономической связи Верхнего и Нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах оставить (!) в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую областную автономию с административным центром в городе Шуше, входящим в состав автономной области». Этим же протоколом ЦК Азербайджана было поручено определить границы автономной области и предоставить на утверждение Кавбюро ЦК РКП.

Конечно, данное постановление сильно разозлило армян, но не оставило. В 1947 году они добились «культурного» изгнания из Армянской ССР азербайджанского населения.

23 декабря 1947 года Совет Министров СССР издал Постановление «О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской СССР в Кура-Аракскую низменность Азербайджанской СССР». Данным постановлением совет распорядился переселить в 1948-50 годах на добровольных началах в Кура-Аракскую низменность 100 тысяч человек. Согласно постановлению, 10 000 азербайджанцев должны были быть переселены в 1948 году, 40 000 — в 1949-м и 50 000 — в 1950-м.

Тем же постановлением Совету Министров Армянской ССР было разрешено переселить зарубежных армян в освобождаемые азербайджанским населением постройки и жилые дома. Кстати, постановление было принято председателем Совета Министров (СМ) Союза ССР Иосифом Сталиным и Управляющим делами СМ Яковом Чадаевым.

Так, численность армянского населения искусственно была увеличена и стала доминирующей над азербайджанским. Оставшихся в Армении азербайджанцев с началом Карабахской войны постигла участь беженцев.

Но притязания армян на азербайджанскую землю продолжались и после этого. Еще задолго до начала конфликта хаи предъявили претензии на лесополосу в Газахском районе.

Бывший член следственной группы Депутатской следственной комиссии Верховного Совета Республики, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Айдын Расулов (ныне покойный) в деталях рассказывал о событиях, предшествовавших передаче лесной полосы Газахского района Армении.

Так, в начале 80-х Армения приступила к проверке целостности территории и границы Азербайджана на крепость. Через своих покровителей в Москве армяне потребовали отдать им лесную полосу Газахского района Азербайджана и присоединить ее к приграничному селу Ноемберянского района Армении (район просуществовал до 1995 года, а после был упразднен и стал частью Тавушской области). План передачи был заранее продуман. Из-за этой лесной полосы постоянно шли споры. Она примыкает к селу Кемерли, которое с трех сторон окружают армянские населенные пункты.

Далее Москва потребовала от властей Азербайджана уступить данную территорию Армении. Известна даже история о том, как заместителя председателя Совета Министров республики Шамиля Расизаде, приехавшего в Кемерли, чтобы уладить конфликт, сельчане закидали камнями, а его служебную машину перевернули.

Но Москва замяла этот инцидент, и полоса все же была отдана армянам. Сегодня ни армяне, ни азербайджанцы не могут пользоваться этой территорией, поскольку она заминирована с обеих сторон…

Между тем 23 ноября 1987 года в одной из парижских гостиниц советник генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева по вопросам экономики, академик Абел Аганбекян встретился с армянскими националистами, которым обещал посодействовать в решении вопроса передачи Карабаха и Нахчывана в состав Армении. Армяне считали, что Карабах и Нахчыван были незаконно переданы Азербайджану в 1920 году.

Сам Горбачев санкционировал эту неофициальную встречу Аганбекяна с армянским националистами. Впрочем, Аганбекян никогда не скрывал сей факт — в нескольких ведущих изданиях СССР академик, грубо подтасовывая исторические факты, дал интервью, чем сильно воодушевил армян на антиазербайджанскую кампанию.

К сожалению, тогда азербайджанские власти решили перестраховаться и оставили наглую ложь Аганбекяна без должной реакции, а это еще больше развязало руки хаям.

С января 1988 года начались волнения в Армении. С февраля1988 года в Степанакерте (Ханкенди) на организованных беспрерывных митингах выдвигались требования объединить Карабах с Арменией. Одновременно азербайджанцев начали изгонять из своих домов в Ханкенди. Вынужденные переселенцы, оставив все свое имущества, искали помощи в Баку. От первых беженцев из НКАО и Армении все узнали о зверствах армян.

Рамелла Ибрагимхалилова