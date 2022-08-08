Заболевший коронавирусом глава здравоохранения Германии Карл Лаутербах был привит четыре раза, последнюю вакцину он получил не более трех месяцев назад, сообщили в понедельник в германском Минздраве.

«Мы просим с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем информацию о прививках министра. Его четвертая прививка от коронавируса была сделана более трех месяцев назад», – говорится в сообщении ведомства.

Лаутербах заявлял, что, согласно проекту Минздрава и Минюста Германии, с октября лица, сделавшие три прививки от COVID-19, должны будут вакцинироваться в четвертый раз при условии, что в последний раз они получили прививки более трех месяцев назад.