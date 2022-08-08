Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что после конфликта в 2008 году Михаил Саакашвили, занимавший тогда пост премьер-министра страны, передал России грузинские стратегические объекты, сообщает РИА «Новости».

«Я хочу им [представителям партии Саакашвили «Единое национальное движение» — ред.] напомнить: спустя несколько месяцев после августовской войны 2008 года Саакашвили начал передачу стратегических объектов российским государственным организациям… Помним сказанную тогда фразу, что русские деньги не пахнут», — заявил Гарибашвили.

Он также напомнил, что правительство Саакашвили отменило визовый режим для россиян и не предприняло никаких мер из-за оккупации, даже по организации санкций.

Ранее Гарибашвили назвал предательство Саакашвили причиной конфликта с Россией.