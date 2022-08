Благодарю грузинского коллегу за выражение солидарности и поддержки в телефонном разговоре в связи с беспрецедентным нападением радикалов на посольство Азербайджана в Лондоне.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Thankful to colleague from #Georgia @iliadarch for expressing solidarity and support over phone conversation on the unprecedented attack by radicals to the Embassy of #Azerbaijan in London. pic.twitter.com/9PywvhD4Yh

— Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) August 6, 2022