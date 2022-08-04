Армения готова обеспечить связь Азербайджана с Нахчываном хоть сегодня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, это Баку не пользуется предоставленными возможностями в рамках законодательства Армении:

«Мы и сегодня говорим: согласно порядку предусмотренному законодательством Армении, можете пересечь границу Армении и следовать в Нахчыван, прямо сейчас. Еще с прошлого года мы имеем КПП с таможенным и пограничным контролем и мы сообщили Азербайджану, что в любой момент, согласно порядку предусмотренному законодательством Республики Армения, можно установить связь с Нахчываном через этот КПП».

«Что касается строительства новых дорог, то это должно произойти по согласованию сторон. Это же правило действует и относительно нового маршрута Лачинского коридора. Согласованного плана пока нет», — отметил армянский премьер.