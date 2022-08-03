Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Стороны обсудили сегодняшнее обострение в Карабахе.

Байрамов довел проинформировал дипломата ЕС о том, что в последние дни со стороны Армении были совершены провокации как в приграничных районах двух государств, так и на территории Азербайджана, где временно находится миротворческий контингент Российской Федерации, а 3 августа в результате интенсивного обстрела позиций подразделений Азербайджанской Армии в Лачинском районе членами незаконных армянских вооруженных отрядов был убит один военнослужащий.

Он отметил, что Вооруженные силы Азербайджана принимают на своей территории адекватные ответные меры на военные провокации.

Глава МИД также указал на то, что эти провокации армянской стороны являются грубым нарушением трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также заявлений между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и подрывают усилия по посредничеству.

Байрамов заявил, что вопреки обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, до сих пор вооруженные силы Армении и незаконные армянские вооруженные отряды не были полностью выведены с азербайджанских территорий и это недопустимо. Было отмечено, что невыполнение Арменией взятых на себя обязательств является основной причиной напряженности в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.