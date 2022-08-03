Военная напряженность в Карабахе наблюдается уже несколько дней. Сегодня Минобороны Азербайджана сообщило гибели одного азербайджанского военнослужащего. Армянская сторона также сообщила о гибели одного сепаратиста и ранении восьмерых.

Говоря о ситуации в регионе в беседе с Minval.az, политолог Фархад Мамедов сказал, что после встречи в Тбилиси президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявления, носящие ультимативный характер.

«Это означало, что Баку устал ждать и нужны конкретные решения. Армянская сторона сделала ряд заявлений, которые после войны могли создать благоприятную почву, атмосферу для переговорного процесса. Но сделали они это очень поздно», — сказал собеседник «Минвал».

По его словам, недавно Армения снова заявила о выводе своих войск из Карабаха и отделении вопроса статуса Карабаха от взаимоотношений с Азербайджаном.

«Для Баку эти заявления выглядят как недостаточно ясные шаги. Что они подразумевают под территориальной целостностью Азербайджана? Какие вооруженные формирования останутся в Карабахе? В этом нет ясности. Я думаю, что информации, которые поступают – это провокации армян Карабаха, чтобы затормозить процессы, а во-вторых, повлиять на мнение официального Еревана», — подчеркнул аналитик.

Эксперт считает, что неясно также и мнение самого Пашиняна, поскольку заявления глав СБ Армении делались, когда премьер этой страны находился в отпуске.

«Военные преступники в Карабахе управляются из Армении. Если сепаратисты занимаются самодеятельностью, обостряя ситуацию в Карабахе, то это созвучно с настроением в Ереване. Военная составляющая никогда не сходила с повестки азербайджанской стороны, поэтому все провокации будут пресекаться жестко», — отметил эксперт.

«Я думаю, что если армянская сторона будет настаивать на присутствии в Карабахе своих вооруженных формирований, вне зависимости от того, как они называются, то Азербайджан предпримет все меры для устранения этой проблемы. Это очевидно», — прокомментировал данный вопрос «Минвал» политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, еще до войны мы говорили о том, что если армянская сторона не освободит оккупированные территории, то Азербайджан сделает все, чтобы освободить свои земли.

«Пока в Карабахе есть армянские вооруженные формирования, Азербайджан вправе предпринимать адекватные шаги. Ни одно государство мира не потерпит такого. У армянской стороны были все возможности для решения этого вопроса дипломатическим путем и переговоры шли по разным трэкам. Однако, видимо, они не совсем согласны с условиями Баку, от того и обострение в регионе», — заключил эксперт.

Ниджат Гаджиев