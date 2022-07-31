Сербское население Косова и Метохии начало сооружать баррикады, сообщает национальное телевидение республики RTS.

По данным телеканала, сербские граждане возвели баррикады на севере Косова и Метохии. Несколько десятков человек заблокировали главную дорогу Приштина — Рашка. Спецподразделения косовской полиции (спецназ полиции ROSU), присутствовавшие на улицах, стали уходить в окрестные села, когда начался сбор горожан.

Также сообщалось о сиренах тревоги, включившихся в северной части Косовска-Митровицы. Позднее появилась информация и о сиренах тревоги в Зубин-Потоке. По данным сербских СМИ, с албанской стороны моста, соединяющего север и юг Косовска-Митровицы, собрались около 200 албанцев.